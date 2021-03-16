Москва, , 11:51 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал естественным процесс признания Крыма Западом, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Со сменой политических элит на Западе «постепенно Крым признают», — отметил Жириновский.

«И это естественно», — заявил парламентарий.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита, сообщило РИА Новости.

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