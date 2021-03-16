Душанбе, 16 марта 2021, 11:27 — REGNUM Сотрудники Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» помогут минздраву Таджикистана укрепить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, сообщили в посольстве России в Душанбе.
Институт, входящий в структуру Роспотребнадзора, с таджикистанскими коллегами реализует совместные проекты в сфере санитарной охраны территорий и противодействия угрозам инфекций.
Стороны планируют провести совместные исследования и согласовать подходы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Отметим, в 2020 году Роспотребнадзор безвозмездно передал Таджикистану 70 тыс. ПЦР-тестов и мобильную микробиологическую лабораторию для диагностики инфекционных заболеваний.