Сеул, , 11:40 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рост объёмов экспорта товаров воздушным транспортом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, общий объём экспорта товаров из Южной Кореи составил $512,5 млрд. Экспортные грузы, перевезённые с помощью воздушного транспорта, оцениваются в $183 млрд, что на 35,7% больше, чем в 2019 году. А перевезенные с помощью морского транспорта — на 63,5%, до $325,8 млрд.

По сравнению с 2019 годом доля грузовых авиаперевозок увеличилась на 5,4%, а доля морских перевозок, напротив, сократилась на 5,6%.

Эксперты объясняют увеличение объёма грузовых авиаперевозок растущим спросом на дорогостоящие товары, включая полупроводники, твердотельные накопители, товары для здоровья и дисплеи на органических светодиодах.