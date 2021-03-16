Москва, , 11:10 — REGNUM Доступность жилья на Дальнем Востоке будут повышать при помощи ввода новых площадей. Об этом 16 марта заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению министра, такие меры намного эффективнее, чем расширение льготного кредитования.

«Наша главная задача — подтягивать предложение жилья, говоря по-русски — строить. Мы основные усилия будем прикладывать не к расширению механизма выдачи дешевых денег, а к расширению предложения жилья. Это позволит цены приспустить», — сказал Чекунков.

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