Москва, , 10:24 — REGNUM В летнем сезоне 2021 года цены на курортные отели в Турции в среднем по сравнению с 2020 годом выросли на 10%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению туроператоров рост цен на отдых на турецких курортах в основном связан с ростом курса евро. При этом они отмечают, что среди зарубежных туристических направлений летом-2021 лидером будет Турция.

В 2020 году 15−20% гостиниц Турции остались закрытыми для туристов из-за пандемии. В этом году они смотрят на спрос и, в зависимости от него, будут принимать решение об открытии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции с 15 марта ввели обязательную процедуру въезжающих в страну для туристов — заполнение электронной анкеты.

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