Новосибирск, , 09:53 — REGNUM Новосибирская область оказалась в топ-10 регионов России с невкусным школьным питанием. Рейтинг опубликован на сайте Российского движения школьников и составлялся в рамках проекта «Шеф в школе», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с Новосибирской областью, во «невкусный топ» попали Челябинская, Тюменская, Тамбовская, Свердловская и Пензенская области, а также Чувашия, Красноярский и Алтайский края, Удмуртия.

Уточняется, что «РДШефам предлагалось оценить по пятибалльной шкале уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребенка, уважительность общения сотрудников».

При этом школьники удовлетворены организацией питания в Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Самарской области, Вологодской области, Амурской области, Крыму, Саратовской области, Кемеровской области, Санкт-Петербурге и Мордовии.