Вашингтон, 16 марта 2021, 08:52 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.
В составе «Вашингтона» шайбы забросили российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
Также отличились форварды Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Гарнет Хэтэуэй.
В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.
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