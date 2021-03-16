Вашингтон, , 08:52 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Также отличились форварды Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Гарнет Хэтэуэй.

В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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