Ташкент, , 08:49 — REGNUM В Казахстане ежедневное число случаев заражения коронавирусом в апреле может достигнуть 1,7 тыс. Об этом 16 марта заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, в минздраве составлен прогноз развития эпидемиологической ситуации до конца 2021 года. Согласно оптимистическому сценарию, в апреле ожидается до 500 случаев заражения в день, по пессимистическому — 1,7 тыс.

Цой отметил, что на первом этапе эффект от вакцинации будет ограничен временем, необходимым для выработки иммунитета.

Отметим, 15 марта в Казахстане выявили 954 случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 225 685.

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