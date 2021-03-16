Москва, 16 марта, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В России максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде могут увеличить с двух до трех лет, сообщает «Коммерсантъ».

Пьяный водитель

По данным издания, в Министерстве внутренних дел изменения объясняют тем, что существующие в настоящее время санкции не дают эффекта, поскольку люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это.

Изменения планируют внести в статью 264.1 УК РФ. Если водитель был судим по данной статье ранее, то ему может быть назначен штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет, следует из подготовленного законопроекта.

На сегодняшний день за повторное вождение в нетрезвом виде предусматривается штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за грубые нарушения ПДД. Соответствующие нормы в проект нового КоАП намерено добавить Министерство юстиции. Если инициатива будет одобрена, то за три грубых нарушения правил дорожного движения за год водитель может лишиться прав.

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