Абакан, , 08:10 — REGNUM Обязанности заместителя руководителя аппарата главы Хакасии возложены на Игоря Ефремова. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в правительстве республики.

Ефремов на этом посту будет курировать информационную работу и безопасность.

Справка: Игорь Ефремов родился в 1969 году. Окончил Абаканский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и права», затем работало в школе. Окончил Сибирский юридический институт по специальности «правоохранительная деятельность». С 1995 года работал в правоохранительных органах, с 2004 года — в ФСКН России. В 2008 году был назначен заместителем начальника оперативного отдела УФСКН России по Хакасии. В 2010 году стал начальником оперативного отдела. В 2015 году вышел на пенсию, занимался частной юридической практикой. С июня 2019-го по октябрь 2020 года являлся зампредседателя — начальником отдела информационной безопасности республиканского госкомитета цифрового развития. С 1 октября 2020 года — советник главы Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность и. о. заместителя главы Оренбурга по вопросам градостроительства и дорожному хозяйству назначен Михаил Корбан.

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