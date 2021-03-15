Оренбург, , 11:37 — REGNUM В администрации Оренбурга принято новое кадровое решение. На должность и.о. заместителя главы города по вопросам градостроительства и дорожному хозяйству назначен Михаил Корбан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

С 10 марта чиновник совмещает новую должность с должностью руководителя департамента градостроительства и земельных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте пост вице-мэра по собственному желанию покинул Сергей Морозов, являющийся земляком главы Оренбурга и губернатора Оренбургской области. Все они уроженцы Североуральска Свердловской области. О причинах отставки в администрации не информируют.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы Оренбурга уходит в отставку: СМИ