Новосибирск, , 08:07 — REGNUM Пассажирский самолет, который вылетел из Новосибирска в Иркутск, из-за технических неисправностей вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Об этом 16 марта сообщает телеканал «Рен ТВ».

По информации источника, экипаж самолета принял такое решение из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.

При это уточняется, что аварийное приземление прошло в штатном режиме и в результате него никто не пострадал. В настоящее время ведется установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при крушении легкомоторного самолёта в городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) погибли два человека и ещё двое, находившиеся на земле, пострадали.