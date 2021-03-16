Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Власти Камчатки вышли с предложением в комитет Госдумы по аграрным вопросам внести изменения в Бюджетный кодекс, которые бы позволили компенсировать транспортные расходы на доставку продуктов питания в отдалённые северные территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Дарья Драй ИА REGNUM В продуктовом магазине

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«Для нас большой проблемой являются законодательные ограничения, которые сегодня установлены Бюджетным кодексом. Даже если бы у нас были необходимые деньги на компенсацию транспортных расходов, мы бы не смогли их отдать нашим предпринимателям, которые осуществляют северный завоз», — рассказала министр экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова.

Транспортная составляющая в ценах на товары на северах составляет практически 80%. Компенсировать перевозчикам эти расходы регион не может — Бюджетный кодекс запрещает субсидировать транспортные затраты в том случае, если внутри груза есть подакцизные товары.

В конечном итоге внесение изменений в Бюджетный кодекс позволит снизить цены на продукты питания для жителей отдалённых северных территорий.

«В комитете Госдумы по аграрным вопросам сочли вопрос ценообразования и обеспеченности жителей северных районов продуктами питания одним из самых важных вопросов не только на Камчатке, но и в целом в России. Мы надеемся, что наше предложение будет поддержано и соответствующие изменения в 78 статью Бюджетного кодекса будут внесены», — уточнила Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, только 12 января 2021 года жители отдалённого села Сылгы-Ытар Среднеколымского района Якутии дождались вертолёт со свежими продуктами питания. Люди очень надеялись, что «зелёным рейсом» им доставят свежие овощи и фрукты к Новому году, но чуда не случилось, хотя власти республики 28 декабря отчитались, что полностью завезены продукты питания в семь из девяти северных районов.