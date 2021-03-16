Москва, , 07:43 — REGNUM Два водовода были построены в Крыму для того, чтобы гарантировать подачу воду на полуостров при наступлении засухи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 15 марта в эфире Первого канала.

Он отметил, что первый объект уже проложен, а достройку второго закончат в ближайшее время.

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, заявил, что ситуация с водой в регионе стабилизировалась и взята под контроль, а власти не планируют вводить новых ограничений в водоснабжении.

12 марта депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оценить действия властей Украины, перекрывших поставки воды по Северо-Крымскому каналу и нарушивших права жителей полуострова.

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