Москва, , 06:16 — REGNUM Российские банки в феврале 2021 года одобрили в совокупности только 63,8% заявок на получение ипотечного кредита, и этот показатель стал минимальным за четыре года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В опубликованном ими обзоре говорится, что ещё в декабре 2020 года доля одобренных заявок составляла 69,1%, а низкий показатель в 63,9% последний раз фиксировался в 2017 году.

Вместе с тем, уменьшение доли одобренных заявок почти не повлияло на уровень одобрения по другим видам ссуд для граждан. Так, доля удовлетворенных обращений по автокредитам в феврале составила 39,5% (плюс 0,9 п.п. по сравнению с декабрем), по потребительским ссудам и кредитам — 32,4% (минус 0,8 п.п.).

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что низкие по отношению к рыночной ситуации ставки по ипотечным кредитам могут спровоцировать появление финансового пузыря в России.

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