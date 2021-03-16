Пекин, , 06:06 — REGNUM Пекин ослабил ограничения COVID-19, начиная с 16 марта, поскольку в китайской столице уже более месяца нет новых локальных случаев заболевания, сообщает агентство Синьхуа.

Прибывающие в Пекин граждане из районов с низким уровнем риска по COVID-19 не должны предоставлять отрицательный результат теста на новый коронавирус, в то время как между Пекином и другими городами возобновится работа служб такси и других служб, отметил представитель городского правительства Сюй Хэцзянь.

Проверка температуры также будет ненужной на въездах в общины и деревни, в то время как внутренние и наружные культурные и развлекательные центры, такие как парки, живописные места, библиотеки, музеи и театры, будут иметь возможность принимать посетителей в количестве до 75% от максимальной вместимости, сказал Сюй, добавив, что мероприятия по стимулированию продаж также будут разрешены.

Только больные с жаром должны пройти тесты на нуклеиновые кислоты, а тесты на антитела больше не требуются. Студенты университетов за пределами Пекина также могут вернуться в свои кампусы, в случае если у них зеленый код здоровья, добавили в муниципальном правительстве.