Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Приморье 15 марта завершился отбор инициатив конкурса «Твой проект», призванных улучшить инфраструктуру в городах и районах. Отобрано 87 идей-победителей со всего края, пять из них будут реализованы во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Больше всего голосов отдано за «Территорию спорта на Патрокле» (4502 голоса) и за реконструкцию стадиона школы №40» (4359 голосов).

В пятерку также попали инициативы: «Спортивная многофункциональная площадка в Первомайском районе по улице Гризодубовой, 53» (3929 голосов), «Благоустройство части улицы Сахарный ключ» (3878 голосов) и «Комплекс малых архитектурных форм из бетона для занятий экстремальными видами спорта» (3746 голосов). Проект реализуют на набережных: Цесаревича, Спортивной гавани и ДВФУ.

Конкурс «Твой проект» организован краевым министерством финансов в рамках инициативного бюджетирования. Это значит, что жители всего Приморского края сами предлагали и выбирали проекты, которые необходимы для развития территорий.

Пять проектов-победителей получат до трёх млн рублей на реализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, душевой пункт для бездомных, созданный по инициативе петербурженки Марии Варламовой, стал лучшим в номинации «Самый оригинальный проект» в IV Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования министерства финансов РФ.