Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Душевой пункт для бездомных, созданный по инициативе петербурженки Марии Варламовой, стал лучшим в номинации «Самый оригинальный проект» в IV Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования министерства финансов РФ. Об этом 12 февраля сообщили в Смольном.

Душевая открылась в 2019 году в Адмиралтейском районе в рамках проекта «Твой бюджет». Мария Варламова предложила организовать социальный пункт, где бездомные могут получить помощь, помыться, постирать и высушить одежду.

«Такие проекты в первую очередь способствуют эффективной социализации и адаптации данной категории граждан», — заявил глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук.

В 2018 году помещение под душевую было отремонтировано, в начале 2019 года там заменили инженерные сети. В помещении оборудовали две душевые, закупили и установили стиральные и сушильные машины, сушилку для обуви. В день душевая может принять по 8−10 человек: посетителями выдаются халаты и полотенца, моющие принадлежности, пока стирается и сушится их одежда, бездомные могут получить консультацию от сотрудника Центра социального обслуживания населения, который дежурит в душевой.

Мария Варламова получила сертификат на 100 тыс. рублей от Минфина и диплом победителя.