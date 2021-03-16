Денвер, США, , 02:39 — REGNUM Прием и отправку рейсов возобновил международный аэропорт города Денвер в американском штате Колорадо, который ранее приостановил работу из-за сильных снегопадов в регионе. Об этом 15 марта сообщается на странице воздушной гавани в Twitter.

В заявлении пресс-службы аэропорта отмечается, что из-за сбоя в расписании возможны задержки и отмены ряда рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за мощных снегопадов, начавшихся в Колорадо в ночь с 13 на 14 марта, были отменены почти две тысячи авиарейсов.

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