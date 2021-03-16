Тегеран, , 05:57 — REGNUM 14 марта президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл вторую фазу проекта водопровода в Персидском заливе, целью которого является перекачка воды с юга страны на медный рудник Сарчешмех в Рафсанджане, к западу от южной провинции Керман. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент запустил вторую фазу проекта в режиме видеоконференции. Сообщается, что медный рудник Сарчешмех расположен в 160 км к юго-западу от Кермана. Чиновники заявили, что нехватка воды поставила под угрозу жизнь 63 процентов людей, живущих в южной иранской провинции.

Проект переноса воды из Персидского залива и Оманского моря принесет большую пользу горнопромышленному комплексу Гол-Гохар в Сирджане (Керман) и медному руднику Сарчешмех в Рафсанджане как двум ключевым промышленным предприятиям, которые являются основной целью реализации проекта.

Водный трубопровод является национальным проектом по преодолению кризиса нехватки воды, вызывающей опасения среди населения иранской провинции, включая фермеров и промышленников, живущих и работающих в пустынных городах.