Загреб, , 01:18 — REGNUM На прошлой неделе началось международные испытания атомной электростанции Кршко для проверки на устойчивость к землетрясениям. Словения и Хорватия хотят продлить работу этой АЭС до 2043 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 15 марта.

Напомним, в Австрии ядерная энергия крайне непопулярна. Власти Австрии всегда тщательно контролируют деятельность в этой сфере в соседних странах.

Основы атомной электростанции Кршко были заложены в 1974 году, и разрешение на работу АЭС получила в 1984 году. Эта АЭС была первой атомной электростанцией западного типа, построенной в социалистической стране.

АЭС Кршко находится в 40 километрах от эпицентра землетрясения в Загребе.

«АЭС Кршко находится в 85 километрах от эпицентра землетрясения, поразившего Хорватию 29 декабря 2020 года. Загреб также сильно пострадал от землетрясения в марте прошлого года. Этот эпицентр был всего в 40 км от Кршко. Угроза землетрясений всегда была одной из самых распространенных проблем, связанных с Кршко», — пишет австрийская ежедневная газета Die Presse, напоминая, что атомная электростанция Кршко от Граца и Клагенфурта находится примерно в 120 километрах, а от Вены примерно в 260 километрах.