Москва, 15 марта, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Минсельхоз России не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе ведомства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Сахар

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В комментарии Минсельхоза отмечается, что после подписания соглашения с производителями и торговыми сетями в декабре 2020 года средние отпускные цены на сахар составляют порядка 36 рублей за килограмм для поставки в розницу.

«Так, по данным на 10 марта, цены производителей на сахар снизились с начала года на 1,5% — до 35,9 рубля за килограмм», — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что к соглашению присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка, и все участники исполняют свои обязательства в полном объёме.

В Минсельхозе считают, что сохранению стабильных цен на сахар в текущем году должно поспособствовать расширение посевных площадей сахарной свеклы на 10−15% — до 1,06 млн гектаров.

«С учётом этого производство свеклы в текущем году, по прогнозу, составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара», — сообщают в ведомстве, указывая, что «этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов».

Таким образом, отметили в пресс-службе, Минсельхоз «оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году».