Джакарта, , 23:50 — REGNUM Индонезийское агентство по лекарственным средствам и продовольствию (BPOM) приняло решение о заморозке применения вакцины компании AstraZeneca, сообщает 15 марта Jakarta Globe.

На основании этого решения ранее полученные Индонезией 1,1 млн вакцин AstraZeneca не будут использоваться до получения положительной рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта применение вакцины AstraZeneca также было приостановлено властями Испании. Ранее применение вакцины AstraZeneca заморозили Германия, Италия, Франция, Дания, Ирландия, Исландия, Румыния, Болгария и Нидерланды.

Поводом для этого решения стал целый ряд случаев проявления тяжелых побочных эффектов после применения вакцин AstraZeneca.

Гендиректор ВОЗ 15 марта заявил о начале расследования материалов по вопросу безопасности вакцины AstraZeneca.

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