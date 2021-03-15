Багдад, , 23:25 — REGNUM В Ираке неизвестные обстреляли ракетами военную базу США, сообщает 15 марта телеканал «Ас-Сумария».

Обстрелу реактивными снарядами подверглась авиабаза Баляд в провинции Салах-эд-Дин.

На территорию базы попало не менее пяти реактивных снарядов. Военные утверждают, что в результате атаки никто не пострадал.

Пентагон уже подтвердил факт обстрела базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Ираке была обстреляна ракетами военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Читайте ранее в этом сюжете: Польские военные готовятся к отправке в Ирак