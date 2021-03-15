Багдад, 15 марта 2021, 23:25 — REGNUM В Ираке неизвестные обстреляли ракетами военную базу США, сообщает 15 марта телеканал «Ас-Сумария».
Обстрелу реактивными снарядами подверглась авиабаза Баляд в провинции Салах-эд-Дин.
На территорию базы попало не менее пяти реактивных снарядов. Военные утверждают, что в результате атаки никто не пострадал.
Пентагон уже подтвердил факт обстрела базы.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Ираке была обстреляна ракетами военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.
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