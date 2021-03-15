Москва, , 22:36 — REGNUM Россия с тревогой наблюдает за переброской дополнительной боевой техники ВС Турции в сирийской провинции Ракка и ведущимися там фортификационными работами, сообщил 15 марта на брифинге заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По мнению российских военных, такие действия Турции нарушают статус-кво, определенный меморандумом о взаимопонимании.

«Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка. Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта», — сообщил Карпов.

При этом он отметил, что за прошедшие сутки не было отмечено обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

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