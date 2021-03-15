Нижний Новгород, , 22:19 — REGNUM Коммунальные службы Нижнего Новгорода возвращаются к привычному графику работы. Режим ЧС, который действовал с февраля 2021 года, когда город накрыли сильнейшие снегопады отменяется с середины марта. Об этом сообщили нижегородские СМИ 15 марта со ссылкой на городскую администрацию.

Режим ЧС действовал в Нижнем Новгороде с середины февраля. Город накрыли снегопады, а нижегородцы раскритиковали работу муниципальных служб и мэра Юрия Шалабаева. Попытки чиновников оправдаться за несвоевременную уборку снега не находили понимания у части нижегородцев. Люди выплескивали недовольство в социальных сетях.

Читайте также: Нижегородцы высмеяли в соцсетях оправдания власти за плохую уборку снега

Синоптики отмечают, что февраль 2021 года стал «рекордным» по количеству выпавшего снега. В Нагорной части тогда выпало 246% от средних многолетних значений — 91 мм против усреднённых 37 мм во все прошлые 86 лет наблюдений. В Заречной части выпало 78 мм снега — это составляет 260% от средних многолетних значений. Февральский снегопад побил прошлый рекорд, установленный в 1966 году. Тогда в Заречной части выпало 77 мм осадков».