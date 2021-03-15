Луганск, , 21:50 — REGNUM Двойной боекомплект к стрелковому оружию и к гранатомётам выдан боевикам ВСУ, находящимся на границе с ЛНР, сообщил 15 марта официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

По сведениям разведки, двойной боекомплект получили боевики из той бригады ВСУ, которая действует на Попаснянском направлении. Оснащение понадобилось, поскольку «имевшийся боекомплект практически полностью израсходован на огневые провокации».

Осадчий «Командование оперативно-тактической группировки «Север» выдало боевикам 92-й бригады боеприпасы по двойной норме, чем провоцирует обострение ситуации на Попаснянском направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Народной милиции ЛНР привели данные разведки, согласно которым ВСУ оснастили свои разведывательные беспилотники устройствами для сбрасывания бомб.

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