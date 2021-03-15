Йошкар-Ола, 15 марта, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 18 марта прививки от коронавируса получили более 18 тыс. человек, поступившая в республику вакцина реализована на 85,4%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Оба компонента препарата получили 11 603 человека, полностью завершив процесс вакцинации. До настоящего момента в регион поступило 21 792 дозы вакцины «Спутник — V».

Для вакцинации в республике развёрнуты 110 в 19 медицинских организациях, число мобильных пунктов увеличено до 52.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл оставшиеся пять социальных учреждений переходят к обычному режиму работы после изоляции. Всего в регионе в закрытом режиме в течение почти 11 месяцев существовали 12 учреждений. Сейчас проживающих в таких учреждениях активно вакцинируют от коронавируса.

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