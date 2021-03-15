Москва, , 18:15 — REGNUM Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве проводится проверка по факту госпитализации 14-летнего подростка в множественными травмами лица. Об этом 15 марта сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, молодой человек получил телесные повреждения во время драки со сверстником в ходе посещения спортивной секции на северо-востоке Москвы. Подробности происшествия в сообщении пресс-службы не приводятся.

На данный момент следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. Опрашиваются родители несовершеннолетних и сотрудники спортивного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта футбольный клуб «Чертаново» (Москва) на официальном сайте опубликовал заявление по поводу инцидента на игре ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново». После матча три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива».

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