Варшава, , 17:47 — REGNUM Профессор политологии Агнешка Брыц из Университета Николая Коперника (Польша) рассказала в интервью Polskie Radio 24, когда и при каких условиях отношения Варшавы и Минска смогут наладиться.

«Белоруссия начнет пытаться замять все существующие противоречия и скандалы, когда положение Александра Лукашенко вновь станет прочным. Это произойдет только тогда, когда в республике закончится политический кризис полным поражением оппозиции. А пока положению Лукашенко угрожают внутренние факторы, он пытается рисовать из Польши внешнего врага», — заявила Брыц.

По ее мнению, деэскалация дипломатического конфликта между Белоруссией и Польшей вряд ли произойдет быстро.

«Протесты в Белоруссии погашены, но кризисная ситуация еще не закончилась», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Минск принял решение о высылке из страны Ежи Тимофеюка — сотрудника генерального консульства Польши в Бресте. Там объяснили это тем, что дипломат принимал участие в мероприятиях по случаю Национального дня памяти «проклятых солдат». В Белоруссии считается, что антикоммунистические активисты в 1940-х годах, прозванные «проклятыми солдатами», причастны к убийствам этнических белорусов, проживавших на востоке Польши.

В ответ на это 10 марта в министерстве иностранных дел Польши приняли решение выдворить одного из сотрудников белорусского посольства в республике — его объявили персоной нон-грата.