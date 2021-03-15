Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Профессора и студенты Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина обратились к ректору с просьбой убрать из Научно-исследовательского музея Академии все работы Евгении Васильевой — бывшего начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны России, которая была осуждена за коррупционное преступление.

пресс-служба МАХ Выставка «Весна» Евгении Васильевой в Петербурге

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Выставку «Весна» Евгении Васильевой, которая получила в октябре 2020 года статус почетного академика Российской академии художеств, планируют открыть для зрителей 17 марта в Музее Академии художеств (МАХ) в Петербурге.

«Искусство, существуя для человеческого созерцания и удовольствия, способствует человеческому благополучию, что, в свою очередь, имеет моральное значение. Таким образом, искусство может выступать против несправедливости и содействовать развитию базовых моральных качеств», — написала в своем официальном блоге Васильева.

Также она пишет, что проект «Весна» «посвящен искусству как необходимости развития моральных ценностей и обеспечению прав и свобод человека».

«Пробужденная эстетическая чувствительность обостряет моральную сознательность. Но может ли искусство сделать больше, чем обострить моральное сознание? Может ли оно также способствовать развитию добра и справедливости?» — задалась вопросом автор блога.

Однако выставка вызвала волну негодования со стороны 350 студентов и 30 профессоров академии, в открытом обращении которых говорится, что подобному творчеству не место в стенах академии.

«Сколько стоит репутация? Ладно бы правда был талант, а тут просто мазня, даже словом современное искусство не прикрыть», — задался вопросом под анонсом выставки один из подписчиков официальной группы музея.

«Данная выставка никакого отношения к нашему учебному заведению, к Санкт-Петербургской академии художеств, не имеет, — заявил ректор академии СеменМихайловский «Фонтанке». — Она организуется Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств. Всерьёз обсуждать художества Васильевой, давать оценки ее работам вообще нелепое занятие. Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие».

Однако, как пояснили ИА REGNUM в МАХ, выставка состоится и продлится с 17 марта до 25 апреля.

Отметим, согласно релизу, Евгения Васильева, выступающая под псевдонимом EVA, известна своими проектами в Европе и США, «однако ее творчество пока мало знакомо широкому кругу российских зрителей».

Зрителям представят живописные полотна, трансформированные цифровые фотоколлажи художницы и скульптурные композиции.

Напомним, 42-летняя Евгения Васильева занимала пост члена совета директоров ОАО «Оборонсервис» до 2012 года. Однако широкую известность получила в связи с коррупционным скандалом в оборонном министерстве, из-за которого ушел в отставку с поста министра Анатолий Сердюков.

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Суд признал Васильеву виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.

С 2014 года Васильева занимается художественной деятельностью под псевдонимом EVA.