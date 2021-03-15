Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Имеющихся в Петербурге остатков первого компонента вакцины от коронавируса «Cпутник V» при нынешних темпах вакцинации хватит не более чем на семь дней, если не будет новых поставок. Об этом 15 марта сообщили в городском комитете по здравоохранению. Новая поставка вакцины ожидается на текущей неделе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в ТЦ Петербурга

«Всего в городе доступны более 40 тысяч доз первого компонента Cпутник V: при существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6−7 дней», — говорится в сообщении комздрава.

Ранее в Смольном признавали нехватку первого компонента вакцины в нескольких районах и предлагали их жителям отправиться на прививку в прививочные пункты других районов, где вакцина была в достатке.

Прививку можно сделать более чем в 100 пунктах вакцинации в поликлиниках, включая пункты в пяти торговых центрах: «Европолис», «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен».

За весь период в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 14 марта составлял 41 664 комплекта.

На вопрос одного из подписчиков страницы комздрава в соцсети о том, когда начнется вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», представитель комздрава ответила, что пока информации о поступлении этой вакцины нет.