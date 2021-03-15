Горно-Алтайск, , 15:43 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о коррупции министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова обвинения в даче взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размере предъявлены двум бизнесмена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 15 марта, под подозрение попали 65-летний житель Барнаула и 39-летний житель Новокузнецка.

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По версии следствия, в 2020 году гендиректор одной из коммерческих организаций Барнаула, находясь в Горно-Алтайске, передал министру здравоохранения Алтая и его помощнику взятку в размере не менее 2,6 млн рублей. За эти деньги чиновники министерства должны были обеспечить предпринимателю общее покровительство и способствовать победам в электронных аукционах на поставку медоборудования для республиканской больницы.

Кроме того, житель Новокузнецка передал руководству министерства 620 тыс. рублей за заключение прямых госконтрактов с подконтрольным ему юридическим лицом на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

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«В отношении обоих обвиняемых органом предварительного следствия избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества», — добавили в следственном ведомстве.

Следствие и сбор доказательств по делу продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова было возбуждено сразу несколько уголовных дел о коррупции. Коваленко и Туюнчекова подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что с марта 2020 года по февраль 2021 года они получали взятки от трёх коммерческих организаций на общую сумму около 4,6 млн рублей.

Взятки являлись вознаграждением за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за предоставление преимуществ и общее покровительство.