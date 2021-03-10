Горно-Алтайск, , 10:31 — REGNUM Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении особо крупной взятки организованной группой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемые с марта 2020 года по февраль 2021-го неоднократно получали от руководителей трёх компаний «вознаграждение» за заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров с подконтрольными им фирмами. Всего за «предоставление преимущества» и «общее покровительство» чиновники получили около 4,6 млн рублей.

В настоящее время оба фигуранта задержаны. Уголовные дела также возбуждены в отношении руководителей фирм за дачу взятки должностному лицу.

«По уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений и соучастников подозреваемых, сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела», — отметили в управлении.