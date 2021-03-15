Душанбе, , 15:41 — REGNUM Таджикистан планирует нарастить экспорт цемента до 1,9 млн тонн к 2023 году, что на 46% больше, чем в 2020 году, сообщает 15 марта агентство «Авеста»

Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей Таджикистана в 2021—2023 годах, объем производства цемента в республике планируется довести до 5,3 млн тонн.

Отмечается, что внутренняя потребность в цементе полностью удовлетворяется за счет местных производителей. Основными импортерами таджикистанского цемента остаются Узбекистан и Афганистан.

Напомним, в 2020 году в Таджикистане произвели 4,2 млн тонн цементе, на экспорт отправлено 1,3 млн тонн.