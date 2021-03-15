Тбилиси, , 16:16 — REGNUM В территориальные воды Грузии вошли корабли второй постоянной морской группировки НАТО (SNMG2). Об этом 15 марта сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

По данным министерства, корабли встретили сотрудники береговой пограничной полиции МВД Грузии. В состав натовской группы входят флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Командует группировкой контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия.

«Визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии проходят регулярно, что является одним из основных результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что прибывшие корабли будут принимать участие в морских учениях вместе с грузинскими пограничными подразделениями. Покинуть территориальные воды группировка НАТО должна 18 марта.

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