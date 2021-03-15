Калуга, 15 марта, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 88 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 марта. Днём ранее, 14 марта, в регионе было зарегистрировано 90 случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 234 человек, 1 990 человек находятся на лечении, 28 970 человек выздоровели, 274 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (403), в Обнинске (170), Боровском (123) и Малоярославецком (119) районах.