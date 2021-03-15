Москва, 15 марта, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Возможности программы о получении дальневосточного гектара необходимо развивать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 марта на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Винсент Ван Гог. Огороженное поле и восход солнца. 1889

Глава правительства напомнил об идее предпринимателя Михаила Утробина скорректировать правила предоставления участков, чтобы в случае успешного освоения предоставлять ещё землю для ведения хозяйства. По словам Мишустина, это предложение «очень правильное» и нужно «расширять возможности программы».

«Только у меня вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено?» — спросил он.

Мишустин потребовал оперативно исполнить поручение и доложить об этом.