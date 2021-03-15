Джакарта, , 15:27 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавян заявил, что всеобщие выборы в апреле 2021 года не могут быть отложены, сообщает Antara.

«Выборы не могут быть отложены на 2024 год. Губернаторы, регенты и мэры по-прежнему могут выполнять свои обязанности, в то время как президент не может», — заявил министр внутренних дел в Джакарте.

Министр внутренних дел отметил, что явка избирателей на выборах 2020 года была очень высокой и составила 76,09%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что использование вакцины AstraZeneca против коронавируса временно приостановлено в стране.

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