Киев, , 15:19 — REGNUM В Верховной раде Украины переболели или болеют COVID-19 более 170 депутатов. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков 15 марта во время брифинга.

«На сегодняшний день переболели или болеет в Верховной раде 171 народный депутат Украины и более 300 человек переболели в аппарате», — сказал он.

Заболеваемость депутатов Разумков связал с работой в регионах, где они встречаются со своими избирателями.

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Спикер Рады добавил, что Рада не закрывалась из-за пандемии, и будет функционировать и дальше.

Напомним, ранее Разумков анонсировал приезд на Украину президента Литвы Гитанаса Науседы.

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