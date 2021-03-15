Киев, 15 марта 2021, 15:19 — REGNUM В Верховной раде Украины переболели или болеют COVID-19 более 170 депутатов. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков 15 марта во время брифинга.
Заболеваемость депутатов Разумков связал с работой в регионах, где они встречаются со своими избирателями.
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Спикер Рады добавил, что Рада не закрывалась из-за пандемии, и будет функционировать и дальше.
Напомним, ранее Разумков анонсировал приезд на Украину президента Литвы Гитанаса Науседы.
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