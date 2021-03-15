Мишустин рассказал о планах развития железных дорог на Дальнем Востоке
Москва, 15 марта, 2021, 14:33 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке России в ближайшие годы будет увеличена пропускная способность железных дорог. Об этом 15 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
«В течение ближайших четырёх лет расширить БАМ и Транссиб, проложить новые пути и усилить энергоснабжение железнодорожных магистралей, создать современные объекты для обеспечения перевозок», — сказал он.
По словам главы правительства, объём финансирования на эти цели в ближайшие три года составит около 780 млрд рублей.
«Причём первый этап модернизации двух ключевых железнодорожных веток должен завершиться уже в текущем году», — сообщил Мишустин.