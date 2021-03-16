Чебоксары, 16 марта, 2021, 05:15 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 15 марта, ожидаются снегопады. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Во время снегопада в Чувашии

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По его словам, под влиянием казахстанского антициклона в республике сохранятся плюсовые температурные значения, но при этом порывы ветра будут достигать 14 м/с. На этом фоне будет идти снег с метелью.

16 марта ожидается потепление до +5 градусов, ветер стихнет. Затем температура вернётся к минусовым значениям, удерживая холода до конца недели.

19 марта в Чувашии прогнозируется небольшой снег, по ночам из-за прихода скандинавского антициклона температура составит −10…−15 градусов. К похолоданию добавится сильный ветер.

По предварительным данным, 28 марта погода в Чувашии вернётся «в климатические рамки», а в начале апреля превысит их.