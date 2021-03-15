Киев, , 13:05 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия официально зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента для расследования «возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, направленных на сотрудничество с государством-агрессором».

Об этом 15 марта сообщает аппарат украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, главной задачей временной следственной комиссии является изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами «государству-агрессору» помощи в противоправной деятельности.

Как говорится в проекте, главой комиссии предлагается избрать народного депутата от фракции «Слуга народа» Марьяну Безуглую, а всего в работе ВСК будут принимать участие 11 народных депутатов, 7 из которых представляют президентскую фракцию.

Напомним, что 13 марта Арахамия заявил журналистам, что партия «Слуга народа» инициирует создание в Раде временной следственной комиссии по расследованию ряда резонансных дел. По его словам, два главных дела, которые должна расследовать комиссия — это «пленки» Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе и ситуация с т.н. «вагнеровцами».