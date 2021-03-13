Киев, , 20:57 — REGNUM Партия «Слуга народа» инициирует создание в Верховной раде Украины временной следственной комиссии по расследованию ряда резонансных дел.

Об этом на брифинге после съезда партии 13 марта заявил глава парламентской фракции «СН» Давид Арахамия.

«Недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе… и ситуация с «вагнеровцами» должна быть рассмотрена в первую очередь. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК — это ситуация с «вагнеровцами» и ситуация с этими пленками», — отметил он.

Арахамия сообщил, что уже были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям, которые сейчас думают, кого делегировать для работы в этой комиссии.

Он отметил, что уже 15 марта вопрос будет рассматриваться на регламентном комитете и в случае положительного решения будет вынесен на голосование в Верховную раду.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале издание «Цензор» опубликовало аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали ряд актуальных вопросов, в частности, поставки электроэнергии, угля и обмен пленными в Донбассе. Издание не поясняет, откуда появилась эта запись и почему она опубликована именно сейчас. В Службе безопасности Украины заявили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

В прошлом году это же издание, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило, что что задержание в Белоруссии наемников ЧВК «Вагнер» в период президентской кампании было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса президента Зеленского.