Новосибирск, , 12:53 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил немедленно начать противоклещевую обработку территорий. В регионе зарегистрировано первое обращение с укусом клеща — на несколько недель раньше начала эпидемического сезона.

«Обращаясь к главам муниципалитетов, напомню, что в прошлом году на фоне нашей борьбы с пандемией коронавируса мы достаточно поздно отреагировали на начало опасного клещевого сезона. В апреле уже установилась тёплая погода, и обработку территорий пришлось нагонять. В этом году такого допустить нельзя. Прошу заранее подготовиться не только к обработке территорий парков, городских лесов, кладбищ и мест отдыха, но и к другим необходимым мерам защиты. Также прошу учесть, что многие религиозные мероприятия у нас проходят в апреле-мае», — подчеркнул глава региона.

По данным областного управления Роспотребнадзора, обратившийся новосибирцев был укушен 11 марта на территории Алтая.