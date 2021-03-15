Калуга, 15 марта, 2021, 13:15 — ИА Регнум. На территории Калужской области для контроля за гидрологической обстановкой в ходе весеннего половодья 2021 года будет задействовано четыре гидрологических поста Росгидромета, временные гидрологические посты разворачиваться не будут, сообщает 15 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой Главное Управления МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Наблюдение за толщиной льда на реках

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Будут задействованы гидропосты на реках Ока в Калуге, Жиздра в Козельске, Угра в посёлке Товарково и Протва в селе Спас-Загорье. По состоянию на первую декаду марта на водных объектах области наблюдался ледостав и ледостав с промоинами. Паводковые явления отсутствовали. В Обнинске затопления возможны на территории садоводческих товариществ, расположенных в пойме реки Протвы.

По данным многолетних наблюдений, на реках области отсутствуют места, где возможно образование ледовых заторов (зажоров) с последующим катастрофически быстрым подъемом уровня воды. Зон катастрофического затопления нет. Кладбища, склады ядохимикатов, полигоны твёрдых бытовых отходов, скотомогильники в районы возможного затопления и подтопления не попадают.