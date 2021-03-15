Ялта, Крым, , 12:11 — REGNUM Гарантированное водоснабжения Ялты без строительства опреснительной станции невозможно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 15 марта на заседании регионального оперативного штаба по водоснабжению.

Глава Крыма опроверг данные о якобы введении режима экономии для Ялты в связи со строительством опреснительной станции.

«Был разгон информации о том, что якобы не дают воду из водохранилища якобы для того, чтобы там поставить опреснители. Если бы вода был, в опреснителях не было бы необходимости, если бы был гарантированный источник», — сказал Аксёнов.

«Опреснительная станция будет строится, гарантированное водоснабжение Ялты без опреснителя невозможно. Опреснение будет, воды не хватает», — подчеркнул глава Крыма.

Республика Крым живет в режиме дефицита пресной воды с лета 2020 года, причиной стала засуха. В крымских муниципалитетах воду подают по графику, однако в регионе не планируют отказываться от туристического сезона. Для решения проблемы водоснабжения в Ялте строится опреснительная станция.