Москва, , 13:53 — REGNUM «Партия Дела» будет оспаривать снятие с выборов мэра Якутска предпринимателя Владимира Фёдорова. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 15 марта на встрече с журналистами заявил секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин.

«13 марта, в субботу, избирательная комиссия отозвала мою кандидатуру, — заявил в свою очередь Федоров. — Иск был подан партией «Родина», которая в 2018 году также отозвала меня с выборов. Мы будем подавать апелляцию в Верховный суд. Но не исключено, что меня не восстановят — есть такая вероятность. И у нас есть альтернативный вариант, точнее, альтернативный кандидат, которого мы будем поддерживать. Он согласован с «Партией Дела».

Как подчеркнул Лапушкин, отстранение Федорова от выборов связано с тем, что он как кандидат якобы не предоставил некий список уполномоченных лиц.

«Хочу отметить, что в федеральном законодательстве и в законе Республики Саха (Якутия) о муниципальных выборах прямо предусмотрено, что список уполномоченных представляется в избирательную комиссию при проведении выборов по списку кандидатов. Например, при выборах в Якутскую городскую думу. То есть когда выдвигается именно список кандидатов, а не когда выдвигается один кандидат. Нет даже формы списка уполномоченных при выдвижении кандидата, который должна утверждать избирательная комиссия. Нет этого документа и в перечне документов, необходимых для регистрации кандидата. С таким же успехом избирком может в следующий раз потребовать у Владимира Юрьевича паспорта на трёх его золотых рыбок и сомика», — сказал Лапушкин.

Также он продемонстрировал два документа: возражение избирательной комиссии от 12 марта, «в котором она говорит, что все документы подготовлены в соответствии с законодательством». В заявлении же комиссии от 13 марта, по словам Алексея Лапушкина, она «признаёт все исковые требования и считает правомерным снятие кандидата». Он добавил, что это требует отдельного разбирательства, поскольку необходимо выяснить, что стало причиной такого изменения позиции Якутской городской территориальной избирательной комиссии за ночь с 12 по 13 марта.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, партия «Родина» подала в суд на всех кандидатов на досрочных выборах мэра Якутска.