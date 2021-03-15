Пекин, , 12:06 — REGNUM Власти Китая выражают протест странам Группы семи (G7) за их совместное заявление о «подавлении оппозиции» в Гонконге Пекином посредством проведения в этом специальном административном районе страны избирательной реформы. Об этом 15 марта заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы считаем, что это грубое вмешательство во внутреннюю политику Китая, и выражаем по данному поводу решительный протест», — сказал он.

Также Лицзянь подчеркнул, что реформы, которые проводят в Гонконге китайские власти, преследуют собой обеспечение безопасности и процветания жителей данного специального административного района.

«Мы настаиваем, чтобы страны G7 незамедлительно прекратили вмешиваться в дела Китая, и будем твердо отстаивать интересы развития Гонконга», — отметил официальный представитель китайского МИД и добавил, что в течение более чем 150 лет колониального правления Великобритании в Гонконге постоянно «испытывали давление Лондона, не обладая никакими демократическими правами».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта страны G7 распространили заявление, в котором выразили обеспокоенность избирательной реформой в Гонконге, так как она, как утверждают страны Группы семи, направлена на подавление оппозиции в специальном административном районе.