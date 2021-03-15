Москва, , 11:17 — REGNUM Свое приветствие участникам, организаторам и гостям международного теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy 2021, направил президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 15 марта обнародован на сайте Кремля.

«Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран», — говорится в сообщении.

Также глава российского государства высказал убежденность в том, что растущая популярность данного турнира является результатом эффективной, слаженной работы «дружной команды увлечённых, преданных делу людей, настоящих энтузиастов и любителей тенниса — красивого, зрелищного вида спорта».

Кроме того, президент РФ пожелал участницам турнира ярких побед, а его организаторам и болельщикам — незабываемых эмоций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).